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Шерстнев Яков Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шерстнев Яков Николаевич
Фамилия
Шерстнев
Имя
Яков
Отчество
Николаевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Черновская волость, Шерстни
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 40.

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