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Федотов Григорий Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федотов Григорий Никифорович
Фамилия
Федотов
Имя
Григорий
Отчество
Никифорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Рубцы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 37.

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