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Сенников Спиридон Михеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сенников Спиридон Михеевич
Фамилия
Сенников
Имя
Спиридон
Отчество
Михеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Каменка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

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