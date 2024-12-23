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Серов Павел Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серов Павел Осипович
Фамилия
Серов
Имя
Павел
Отчество
Осипович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Софиловка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

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