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Соболев Антон Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соболев Антон Данилович
Фамилия
Соболев
Имя
Антон
Отчество
Данилович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Черемиска
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 34.

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