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Соловьев Алексей Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соловьев Алексей Яковлевич
Фамилия
Соловьев
Имя
Алексей
Отчество
Яковлевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Борогодская волость, Меркушиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 33.

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