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Слащев Михаил Маркелович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Слащев Михаил Маркелович
Фамилия
Слащев
Имя
Михаил
Отчество
Маркелович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Исаиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 32.

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