Разумов Василий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазумов Василий Терентьевич

Разумов Василий Терентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Разумов Василий Терентьевич
Фамилия
Разумов
Имя
Василий
Отчество
Терентьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Осотово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 29.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close