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Пятигузов Иван Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пятигузов Иван Андреевич
Фамилия
Пятигузов
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Медведево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 29.

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