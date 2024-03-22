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Пленкин Семен Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пленкин Семен Петрович
Фамилия
Пленкин
Имя
Семен
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Пузыри
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 28.

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