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Патрунин Алексей Евдокимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Патрунин Алексей Евдокимович
Фамилия
Патрунин
Имя
Алексей
Отчество
Евдокимович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Богородская волость, Выползиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 27.

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