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Окулов Афонасий Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Окулов Афонасий Никитич
Фамилия
Окулов
Имя
Афонасий
Отчество
Никитич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Колеватовский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 26.

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