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Микряшов Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Микряшов Александр Иванович
Фамилия
Микряшов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Мостовая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 24.

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