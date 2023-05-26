Малов Василий Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалов Василий Тарасович

Малов Василий Тарасович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малов Василий Тарасович
Фамилия
Малов
Имя
Василий
Отчество
Тарасович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская волость, Медведево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 23.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.