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Мальков Павел Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мальков Павел Иванович
Фамилия
Мальков
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Варнавинская волость, Плющицино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 23.

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