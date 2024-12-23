Кудрявцев Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Василий Егорович

Кудрявцев Василий Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кудрявцев Василий Егорович
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Макарьевская волость, Зашильское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 19.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.