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Конев Виктор Лаврентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Конев Виктор Лаврентьевич
Фамилия
Конев
Имя
Виктор
Отчество
Лаврентьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Березовая Заводь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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