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Колесников Анисим Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колесников Анисим Иванович
Фамилия
Колесников
Имя
Анисим
Отчество
Иванович
Адрес
Московская губерния, Бронницкий уезд, Морчуги
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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