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Козырев Михаил Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козырев Михаил Павлович
Фамилия
Козырев
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Шалдежино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

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