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Капитальный Алимпий Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Капитальный Алимпий Семенович
Фамилия
Капитальный
Имя
Алимпий
Отчество
Семенович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Шудская волость, Горка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 15.

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