Зубов Арест Фортунатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубов Арест Фортунатович

Зубов Арест Фортунатович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зубов Арест Фортунатович
Фамилия
Зубов
Имя
Арест
Отчество
Фортунатович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Поломный
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.