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Зверев Василий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зверев Василий Васильевич
Фамилия
Зверев
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Солоница
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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