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Ершов Иван Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ершов Иван Петрович
Фамилия
Ершов
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Емельянов
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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