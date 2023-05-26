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Гущин Михаил Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гущин Михаил Федорович
Фамилия
Гущин
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Моисеевская волость, Заводь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

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