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Грошев Матвей Наумович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Грошев Матвей Наумович
Фамилия
Грошев
Имя
Матвей
Отчество
Наумович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость, Рубцы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

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