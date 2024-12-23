Грибанов Константин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибанов Константин Григорьевич

Грибанов Константин Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Грибанов Константин Григорьевич
Фамилия
Грибанов
Имя
Константин
Отчество
Григорьевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Солоница
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 9.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.