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Голубев Иван Ефремович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голубев Иван Ефремович
Фамилия
Голубев
Имя
Иван
Отчество
Ефремович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Тонкинская волость, Захарово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 8.

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