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Баусов Павел Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баусов Павел Егорович
Фамилия
Баусов
Имя
Павел
Отчество
Егорович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Александровка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 5.

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