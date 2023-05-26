Каллистов Флавиан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаллистов Флавиан Александрович

Каллистов Флавиан Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каллистов Флавиан Александрович
Фамилия
Каллистов
Имя
Флавиан
Отчество
Александрович
Занятие
делопроизводитель воинского присутствия
Адрес
Солигалич
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 10.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.