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Шутов Василий Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шутов Василий Михайлович
Фамилия
Шутов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Занятие
волостной писарь
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 29.

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