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Федоров Федор Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федоров Федор Федорович
Фамилия
Федоров
Имя
Федор
Отчество
Федорович
Занятие
земский фельдшер
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 26.

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