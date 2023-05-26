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Уваров Николай Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Уваров Николай Федорович
Фамилия
Уваров
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Занятие
продавец казенной винной лавки
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 26.

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