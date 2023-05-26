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Тиунов Андрей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тиунов Андрей Васильевич
Фамилия
Тиунов
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Занятие
помощник волостного писаря
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 25.

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