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Троицкий Николай Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Троицкий Николай Павлович
Фамилия
Троицкий
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Занятие
земский землемер
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 25.

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