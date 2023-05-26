Смирнов Василий Иванович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Смирнов Василий Иванович
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Адрес
- Костромская губерния, Ветлужский уезд
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 22.
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