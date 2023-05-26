Рытов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРытов Николай Григорьевич

Рытов Николай Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рытов Николай Григорьевич
Фамилия
Рытов
Имя
Николай
Отчество
Григорьевич
Сословие
дворяне
Занятие
зас.
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 21.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.