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Разсказов Петр Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Разсказов Петр Кузьмич
Фамилия
Разсказов
Имя
Петр
Отчество
Кузьмич
Занятие
земский фельдшер
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №79. С. 20.

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