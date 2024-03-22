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Зыков Михаил Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зыков Михаил Ефимович
Фамилия
Зыков
Имя
Михаил
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Костромской уезд, Андреевская волость, Буяково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 28.

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