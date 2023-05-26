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Грудев Алексей Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Грудев Алексей Андреевич
Фамилия
Грудев
Имя
Алексей
Отчество
Андреевич
Сословие
духовенство
Занятие
настояель Георгиевской церкви
Адрес
Словинская волость, Георгиевское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №76. С. 15.

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