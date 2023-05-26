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Троицкий Симеон Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Троицкий Симеон Иоаннович
Фамилия
Троицкий
Имя
Симеон
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Воскресенской ц., 50 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Толпышно
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 91.

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