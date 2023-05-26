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Самарянов Дмитрий Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Самарянов Дмитрий Григорьевич
Фамилия
Самарянов
Имя
Дмитрий
Отчество
Григорьевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Покровской ц., 40 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Красное Поливановых
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 90.

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