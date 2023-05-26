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Приоров Александр Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Приоров Александр Павлович
Фамилия
Приоров
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Покровской ц., 71 года,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Давыдовского
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 89.

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