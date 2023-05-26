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Преображенский Андрей Иосифович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Преображенский Андрей Иосифович
Фамилия
Преображенский
Имя
Андрей
Отчество
Иосифович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Богородицкой ц., 50 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Светочева Гора
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 89.

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