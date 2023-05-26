Островский Константин Александрович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Островский Константин Александрович
- Фамилия
- Островский
- Имя
- Константин
- Отчество
- Александрович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Троицкой ц., 47 лет,
- Адрес
- Плес
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 89.
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