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Орнатский Павел Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Орнатский Павел Максимович
Фамилия
Орнатский
Имя
Павел
Отчество
Максимович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Богоявленской ц., 57 лет,
Адрес
Нерехта
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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