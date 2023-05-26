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Виноградов Николай Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Николай Петрович
Фамилия
Виноградов
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Троицкой ц., 35 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Хомутово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 86.

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