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Высотский Сергей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Высотский Сергей Михайлович
Фамилия
Высотский
Имя
Сергей
Отчество
Михайлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Казанской ц., 31 года,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Горки Павловых
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 86.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
04.10.1874
27.03.1914
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
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