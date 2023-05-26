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Виноградов Василий Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Василий Тимофеевич
Фамилия
Виноградов
Имя
Василий
Отчество
Тимофеевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Смоленской ц., 70 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Никульское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 86.

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