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Грачев Андрей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Грачев Андрей Васильевич
Фамилия
Грачев
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Яковлевская волость, Репищи
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 82.

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