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Урядышев Александр Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Урядышев Александр Никифорович
Фамилия
Урядышев
Имя
Александр
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Широковская волость, Михальково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 81.

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